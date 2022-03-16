Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника.

Об этом говорится на сайте автора резолюции сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, пишет издание Гордон.

Этой резолюцией Сенат осудил «продолжающееся насилие, включая военные преступления, преступления против человечности и систематические нарушения прав человека, совершаемые российскими вооружёнными силами и их сторонниками, а также военачальниками во главе с Путиным».

Сенаторы призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений.

Как отмечает Reuters, голосование за эту резолюцию стало «редким проявлением единства в глубоко разделённом Конгрессе». Демократическая и Республиканская партии США объединились, чтобы показать: Путин «не может избежать ответственности за зверства, совершённые против украинского народа», заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

«Следующим шагом для меня является работа с нашими британскими союзниками и, надеюсь, с другими, чтобы создать группу разведки, которая обнародует российские военные подразделения, участвующие в военных преступлениях, и начнёт называть имена их командиров. Начинается кампания » имя и позор», – подчеркнул Грэм.

Как сообщала Одесса News, с 24 февраля, когда российская армия масштабно вторглась в Украину, страну покинули 2,97 млн человек. По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осаждённом Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).

По информации Генштаба, число погибших военнослужащих ВСУ около 1300 человек.

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