В войне погибли 68 детей и 1324 взрослых, пол которых пока не определён

В числе погибших украинских мирных жителей со дня вторжения российских войск в Украину установлена гибель 68 детей и 1324 взрослых, пол которых пока не определён.

ООН 14 июня подтвердила гибель 4432 мирных жителей. В числе погибших 1693 мужчины, 1138 женщин, 103 девочки, 106 мальчиков, а также 68 детей и 1324 взрослых, пол которых пока не определён. Считается, что фактические цифры погибших значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Десятки тысяч жизней — цена этой войны. Такую цифру потерь среди украинцев озвучил Президент Владимир Зеленский.

Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников.

«Потери Вооружённых сил Украины в войне составляют от 100 до 200 человек в день», — такова информация советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка на 9 июня.

По подсчётам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, на 10 июня Украина потеряла около 10 тыс. военных. Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины. «Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины также неизвестно.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1314 тел мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить. Только в Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибло 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. С 24 февраля в Николаевской области в результате обстрелов оккупантов погибли 300 мирных жителей.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 32 журналиста, 12 врачей, более 50 спортсменов.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 15 июня погибло 313 детей.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли в течение этих трёх месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!» – сказал Президент Зеленский 24 мая.

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Как сообщала Одесса News, 13 июня Сафьяновская община Измаильского района провела в последний путь 33-летнего жителя Броски Василия Омельченко, погибшего 2 июня вблизи посёлка Луганское Бахмутского района Донецкой области, защищая нашу страну от агрессора.

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