За прошедшие сутки в южных областях враг атак не проводил — укреплял оборону

Противник в операционной зоне командования «Юг» в прошедшие сутки продолжал ведение боевых действий путём контрбатарейной борьбы. Активных наступательных действий не вёл, укрепляет оборонительные рубежи.

Об этом сообщает в очередной военной сводке представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолёт сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днём ​​другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ нашей авиацией нанесены 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлены командно-наблюдательные пункты противника», — говорится в сообщении.

Офицер ОК «Юг» отметил, что в целом за сутки в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесён урон врагу в количестве 70 человек и свыше 60 единиц вражеской техники, среди которых: 1 вертолёт, 1 самоходная пушка «Пион», 1 реактивная система залпового огня «Град», 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 инженерной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов.

«Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Чёрного моря в очередной раз переформатирована. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряжённые 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию», — проинформировал спикер ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, 14 июня утром по Одесской области враг нанёс ракетные удары двумя ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма. Ракеты были уничтожены над морем подразделением ПВО.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod