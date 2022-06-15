В галерее «ARTODESSA» в Горсаду открылась фотовыставка «От сердца к сердцу»

14 июня 2022 года, во Всемирный день донора крови, в галерее «ARTODESSA» в Городском саду открылась фотовыставка «От сердца к сердцу».
Экспозиция организована в рамках волонтёрского проекта «Донор Одесса» при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета.
Цель фотовыставки — популяризация донорства крови. На фотографиях – доноры крови, спасающие человеческие жизни. Автор фото – известный одесский фотограф Борис Бухман.
Выставка продлится до 24 июня.
Время работы галереи – с 14:00 до 19:00 ежедневно, понедельник – выходной.
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