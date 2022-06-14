Германия не разрешила Испании поставку Украине 40 танков Leopard-2

Власти Германии не дали разрешения Испании на поставку Украине 40 боевых танков Leopard-2 немецкого производства.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет ГОРДОН.

По информации журналистов, федеральное правительство Германии предупреждало испанцев в телефонных звонках, что этот шаг «будет отклонением от (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки».

По информации Business Insider, официальные лица в Мадриде даже принесли извинения Берлину за созданные проблемы. Теперь речь в сообщении идёт о передаче Украине максимум 10 танков, но и это решение под вопросом.

Spiegel добавляет, что танки 1990-х годов настолько устарели, что будут готовы к передаче Украине только через несколько месяцев.

Издание отмечает, что в условиях, если намерения правительства Испании относительно передачи танков серьёзны, то оно не должно так быстро сдаваться.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки боевых танков исключены. Однако, по информации Spiegel, на заседании комитета Бундестага по обороне он сказал, что абсолютного принципа в этом направлении нет, так что тема поставок Украине оружия остаётся публично расплывчатой.

Кстати. Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле правительство Германии вычеркнуло всё тяжёлое вооружение из списка военной помощи Украине.

После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard. Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжёлого вооружения Украине.

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже лёгкого, вооружения – только мины, запчасти для пулемётов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприёмники, ручные гранаты.

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет «защитить целый крупный город от атак российской авиации». Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.

Как сообщала Одесса News, немецкая позиция в поставка оружия Украине состоит в том, что вооружение должно быть предоставлено в тесной координации с НАТО. Германия подготовила схему «кольцевого обмена», согласно которой другие партнёры поставят в Украину танки, а ФРГ «через пару месяцев» сможет закрыть недостаток, который таким образом образуется в их вооружённых силах.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod





