Заключённый пытался бежать из Одесского СИЗО

За попытку сбежать из Одесского следственного изолятора мужчина приговорён к 3 годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы поддерживали обвинения в суде в отношении ранее заключённого, который пытался совершить побег из под стражи из ГУ «Одесский следственный изолятор», — говорится в собощении.

Следствием установлено, что в конце декабря прошлого года мужчина, находясь под стражей по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, попытался скрыться из учреждения предварительного заключения.

Для этого, имея определённые навыки открытия замков, с помощью самодельной отмычки открыл дверь камеры, где содержался, и пытался перелезть через забор следственного изолятора.

Однако преступные действия беглеца были замечены постовым, который, по требованию остановиться и предупредительного выстрела, применил огнестрельное оружие и задержал злоумышленника.

Отмечается, что при задержании мужчина получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован.

Во время судебного разбирательства беглец признал свою вину и искренне раскаялся в совершённом преступлении.

Приговором Малиновского районного суда г. Одессы мужчина признан виновным и приговорён к 3 годам лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, заключённому 34 года. Он — уроженец Харьковской области.

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