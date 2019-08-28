Пятеро жителей Одесчины выдавали себя за полицейских

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы жителей Одессы и области, которых подозревают в вымогательстве с использованием полицейского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, установлено, что 26-летний одессит разработал план вымогательства денег у мужчин за неразглашение данных об их личной жизни и интимных связях. Впоследствии, в преступную деятельность он втянул двух родных братьев, друга и несовершеннолетнего.

«Они подыскивали потенциальных «жертв» в Интернете, встречались с ними и осуществляли фото-видеофиксацию таких встреч. После чего требовали у потерпевших деньги за неразглашение данных об их личной жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этой преступной деятельности представители группировки использовали недействующее удостоверение работника полиции, а также применяли к потерпевшим насилие.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Портофранковского отделения полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры совместно с Одесской местной прокуратурой №3.

Пресс-