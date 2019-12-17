В Одессе женщина напала на полицейскую, ей светит 5 лет

Ночью на линию «102» поступило телефонное сообщение о домашнем насилии в доме на улице 40 лет обороны Одессы.

Как сообщает Суворовский отдел полиции в Одессе на сайте Нацполиция Одесской области, во дворе, куда полицейские прибыли по вызову, шумно «отдыхала» компания.

На требование прекратить нарушать общественный порядок одна из «отдыхающих» ударила сотрудницу полиции по лицу рукой с зажатым в ней телефоном, в результате чего полицейская получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей.

Согласно заключению медиков, злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство. За нападение на полицейского одесситке грозит до пяти лет лишения свободы. Ей уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца.

Продолжается следствие.