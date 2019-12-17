Противники земельной реформы перекрыли трассу Одесса-Киев

17 декабря несколько сотен противников земельной реформы перекрыли движение транспорта по Киевской трассе, возле села Демидовка Любашевского района Одесской области.

Об этом сообщает Думская.

«На акцию собрались аграрии из районов Одесской и Кировоградской области. Они ходят по пешеходному переходу возле заправки Socar, блокируя таким образом движение. Периодически накопившийся транспорт пропускают, но пробки всё равно собираются большие», — говорится в сообщении.

«Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов», — заявляют участники акции.

Аграрії Одещини вийшли на дороги з протестом Одеська область. Траса Е-95 поблизу с. Демидівка Любашівського району. Аграрії Одещени — за справедливу земельну реформу. Gepostet von Всеукраїнська Аграрна Рада am Dienstag, 17. Dezember 2019

В нашем регионе противники реформы также перекрыли трассу М-15 «Одесса-Рени» в районе села Кирнички Измаильского района.

Отмечается, что подобные акции сегодня проводятся в десяти областях Украины.

Фото и видео: Думская