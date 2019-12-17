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Противники земельной реформы перекрыли трассу Одесса-Киев

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17 декабря несколько сотен противников земельной реформы перекрыли движение транспорта по Киевской трассе, возле села Демидовка Любашевского района Одесской области.

Об этом сообщает Думская.

«На акцию собрались аграрии из районов Одесской и Кировоградской области. Они ходят по пешеходному переходу возле заправки Socar, блокируя таким образом движение. Периодически накопившийся транспорт пропускают, но пробки всё равно собираются большие», — говорится в сообщении.

«Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов», — заявляют участники акции.

Аграрії Одещини вийшли на дороги з протестом

Одеська область. Траса Е-95 поблизу с. Демидівка Любашівського району. Аграрії Одещени — за справедливу земельну реформу.

Gepostet von Всеукраїнська Аграрна Рада am Dienstag, 17. Dezember 2019

В нашем регионе противники реформы также перекрыли трассу М-15 «Одесса-Рени» в районе села Кирнички Измаильского района.

Отмечается, что подобные акции сегодня проводятся в десяти областях Украины.

Фото и видео: Думская

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