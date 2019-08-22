В бригадах скорой помощи до 2025 года исчезнут врачи

Кабмин Украины внёс изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи», согласно которым в работу экстренной медицинской помощи внедрятся новые стандарты.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отныне в бригадах «скорой» не будет врачей, а будут работать парамедики и экстренные медицинские техники.

«Кабинет министров Украины внёс изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи». В течение переходного периода — до 2025 года — внедрятся новые стандарты в работу экстренной медицинской работы. Прежде всего, речь идёт о базовом составе бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП), в которую будут входить парамедик и экстренный медицинский техник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое постановление изменяет состав бригад экстренной медицинской помощи и вводит понятие «бригады парамедиков».

«Такие бригады будут работать параллельно с врачебными и фельдшерскими бригадами экстренной медицинской помощи. Эти три вида бригад будут работать до 2025 года. В 2025 году состав всех бригад экстренной медицинской помощи будет соответствовать единому стандарту. Поэтому до сих пор все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сёстры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию «парамедик», — отметили в Минздраве.

Там добавили, что изменения касаются также и водителей, которые работают в бригаде экстренной медицинской помощи.

«До 2025 года все водители должны переучиться и получить квалификацию «экстренный медицинский техник». Экстренный медицинский техник — это человек без медицинского образования, но со специализированной подготовкой. Они помогают врачам и парамедикам в предоставлении профессиональной медицинской помощи пациенту. Для усиления работы бригады будут привлекаться и в дальнейшем врачи медицины неотложных состояний. По решению руководителя центра экстренной медицинской помощи смогут также привлекаться дополнительные медицинские работники службы, а также стажёр, студент, проходящий производственную практику, врач-интерн, врач-резидент или иное лицо, успешно прошедшее подготовку по домедицинской помощи и получившее подтверждающий документ», — информируют в Минздраве.

Парамедик — это специалист, который предоставляет широкий спектр спасательных медицинских услуг по современным стандартам на догоспитальном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего в больницу.

Профессии «парамедик» и «экстренный медицинский техник» были введены приказом Минэкономразвития от 26 октября 2017 года №1542 «Об утверждении Изменения №6 к национальному классификатору Украины ДК 003:2010».

Кабинет министров 22 мая 2019 года принял концепцию развития экстренной медицинской помощи. Первый этап изменений начался уже с этого года в шести пилотных регионах.