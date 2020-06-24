Минобороны через суд вернул себе 40-гектарный участок одесского аэродрома «Школьный»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ряд исков прокуроров и органов военного управления о признании незаконным и отмене решения Одесского горсовета об изъятии трёх земельных участков военного аэродрома «Школьный» общей площадью 39,7 гектара.

Об этом сообщает юридическое подразделение воздушного командования «Юг».

«Суд признал незаконными и отменил решения Одесского городского совета, принятые в 2017 году по отводу земельных участков с целью застройки территории военного аэродрома «Школьный» общей площадью 39,7 гектара. Поскольку эти решения были приняты с превышением предоставленных законом полномочий и нарушали права государства как собственника в лице Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что суд вернул государству земельные участки военного городка № 10, расположенные на военном аэродроме «Школьный», где базируются истребители, несущие боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства, пользуются им также воздушные суда ГСЧС и ВМСУ.

Как сообщала Одесса News, в прошлом году в производстве судов, по данным Минообороны, находились шесть исковых заявлений от Министерства обороны о признании незаконными и отмене решений Одесского горсовета по отводу земельных участков военного аэродрома «Школьный» коммунальным предприятиям под капитальное строительство и в аренду субъектам хозяйственной деятельности.

22, 30 и 31 июля 2019 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявления Минобороны об обеспечении иска, запретив местным властям и коммунальщикам совершать любые действия относительно участка площадью 68 га аэродрома. К рассмотрению данных дел также приобщилась Военная прокуратура Южного региона Украины.

В Одессе утром 29 октября 2017 года около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Минобороны.

Позднее полиция Одесской области опровергла заявление ВСУ о захвате военного объекта. В полиции заявили, что около 40 мужчин в балаклавах — это частная охрана строителей, которые имеют разрешение от городских властей на строительство торгового центра.

В ноябре 2017 года командира части привлекли к ответственности за бездействие во время сноса забора аэродрома «Школьный», а в декабре Хозяйственный суд Одесской области вынес решение по делу о конфликте между воинской частью и коммерческой компанией по поводу участка земли в Одессе в районе аэродрома «Школьный» и обязал частную компанию снести забор на территории военного объекта.