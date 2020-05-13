Как в Одессе на Староконном рынке бастовали предприниматели

12 мая на Староконном рынке в Одессе прошёл масштабный протест предпринимателей, требовавших пересмотра условий аренды.

Об этом сообщает Culturemeter.

«Более сотни человек требовали директора рынка, чтобы отменить кабальные условия аренды. По их словам, администрация не отменила арендную плату за время карантина, более того, ранее было намечено повышение аренды на 20% на апрель и оно состоялось, несмотря на фактически неработающий рынок», — говорилось в сообщении..

Отмечается, что предприниматели требуют отменить аренду на время карантина и её повышение, хотят существующие долги арендной платы до карантина разбить без пени на полгода, отменить оплату за вынос товара и начисление оплаты за воду без счётчика.

Если эти условия не будут выполнены, то как минимум 50% предпринимателей уйдут с рынка и привлекательность Староконного рынка сведётся к нулю, сообщил один из лидеров протеста.

Директор рынка к предпринимателям не вышел, но с лидером протестующих встретился в своём кабинете, заверив, что будут приниматься соответствующие требованиям решения.

Как сообщала Одесса News, правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая.