В одесском общественном транспорте увеличили количество пассажиров с 10 до 15

В одесском городском транспорте внесены изменения в количество пассажиров, которых водитель может взять в салон.

Изменения внесены согласно Постановления Кабинета Министров Украины №239 от 25 марта.

Теперь в одном транспортном средстве, выполняющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах (трамвай, троллейбус, маршрутный автобус), количество пассажиров, которые одновременно могут пребывать в салоне, не должно превышать половины количества сидячих мест.



В одесском городском транспорте продолжает действовать масочный режим, транспортные средства на конечных остановках проходят дезинфекцию салона.

Весь городской пассажирский транспорт переведён из режима «общественный» в «специальный». Стоимость проезда не изменилась. Основанием для проезда является служебное удостоверение или специальный пропуск. До момента получения пропуска при входе в транспортное средство необходимо предъявить справку с места работы с мокрой печатью и любой документ, удостоверяющий личность.

Для получения пропуска для своих сотрудников руководителю предприятия требуется обратиться в профильное структурное подразделение Одесского городского совета.

Предприятиям и организациям, которые самостоятельно доставляют своих сотрудников к месту работы: в служебных и/или арендованных транспортных средствах должно находиться количество людей в пределах количества мест для сидения.

Транспортное средство, осуществляющее нерегулярные перевозки, должно двигаться исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.