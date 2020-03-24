Городской транспорт Одессы переводится на режим работы спецтранспорта

Начиная с 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а еще через три дня — лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.



Такое решение, пл сообщению официального сайта города, приняла городская Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС).

С 25 марта и до особого распоряжения весь городской пассажирский транспорт (трамваи, троллейбусы и маршрутные автобусы) переводится из статуса «общественный» в статус «специальный».

Это значит, что будет осуществляться перевозка только сотрудников государственных, правоохранительных и муниципальных органов, а также предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Основанием для проезда является служебное удостоверение или специальный пропуск.

Стоимость проезда остаётся без изменений.

До введения специальных пропусков основанием для проезда будет служить справка с места работы с печатью и удостоверение личности.

Для оформления пропуска руководителям предприятий и организаций города, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины продолжают работать в период карантина и не могут обеспечить своих сотрудников служебным транспортом, необходимо в срочном порядке обратиться в профильный исполнительный орган Одесского горсовета для выяснения оснований и целесообразности выдачи документа.

Предприятия и организации, которые самостоятельно обеспечивают работу служебного транспорта или те, которым требуется помощь в заключении договоров с транспортными компаниями для обеспечения перевозки своих сотрудников к месту работы, необходимо в обязательном порядке обратиться в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

«Это вынужденная мера, которая позволит обеспечить наличие свободных мест в пассажирском транспорте для сотрудников стратегически важных предприятий города, а также позволит безболезненно перейти к режиму чрезвычайной ситуации, в случае его введения в Украине», — отметил Геннадий Труханов.

Проверять удостоверения пока обяжут водителей, но департамент транспорта обратился в полицию с просьбой выделить сотрудников, которые займутся этой работой.

Кроме того, муниципалитет решил сократить городскую автобусную сеть, оставив только десять маршрутов: №121, 127, 146, 165, 191, 201, 214, 220, 232, 242.

Перевозчикам поставили задачу выдерживать интервал между автобусами в пять-семь минут, поэтому количество автобусов увеличат.

Одесса News сообщала о порядке оказания медицинской помощи в городских лечебно-профилактических учреждениях в период карантина с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.