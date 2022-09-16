6 министров Молдовы, Румынии и Украины приехали в Одессу: о чём шла речь

Одессу с рабочим визитом 15 сентября посетили Вице-премьер-министр, Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также Министры энергетики трёх стран.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Ключевым вопросом, который мы обсудили на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой и Министром энергетики Украины Германом Галущенко, была энергетическая безопасность нашей страны и возможности подключения наших энергетических систем к европейской сети. Это позволит значительно усилить энергетическую безопасность в условиях войны, потому что из-за поражений на поле боя враг пытается полностью разрушить энергетическую отрасль нашего государства и наличие мощного резерва поможет нам уменьшить риски, возникающие из-за обстрелов наших электростанций и другой инфраструктуры», — отметил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Министры энергетики Молдовы и Румынии подтвердили свою приверженность укреплению энергетического сотрудничества с Украиной, в частности, в контексте взаимовыгодной торговли электроэнергией.

Как отметили участники встречи, как для Украины, так и для Молдовы и Румынии, как никогда, важно обеспечить энергетическую безопасность и независимость. Лучший способ добиться этого – повышать уровень собственной энергоэффективности.

«Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы начать новый трёхсторонний формат. Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии с Украины в Молдову и Румынию», — отметил он.

В соответствии с совместным коммюнике, опубликованным МИДом Украины, эта министерская встреча является первой в истории трёхсторонних отношений между Украиной, Республикой Молдова и Румынией. В нём отмечается, что стороны проанализировали последствия для среды региона в области безопасности, включая управление потоками беженцев, реагирование на гуманитарные нужды, обеспечение энергетической безопасности и защиты безопасных и надёжных видов транспорта и транзита.

В соответствии с коммюнике, министры, в частности, осудили наиболее решительным образом агрессию России против Украины; выразили готовность объединить дипломатические усилия, чтобы поддержать украинское правительство и украинский народ в их героической борьбе за освобождение оккупированных Россией украинских территорий и восстановление безопасности и стабильности в регионе; подтвердили готовность тесно сотрудничать в целях поддержки евроинтеграционного процесса Украины и Молдовы.

Как сообщала Одесса News, 14 сентября состоялся совместный визит в Одессу министров иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и Ирландии Саймона Ковени с участием Министра МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Фото: ООВА

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