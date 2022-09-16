В бою за Украину погиб парень из Одесской области Дмитрий Кутузакий, светлая память

На российско-украинской войне погиб защитник из Доброславской общины Одесской области 29-летний Дмитрий Кутузакий.

Об этом сообщает в Facebook Доброславский поселковый совет.

Прощание с погибшим военным состоится 16 сентября в 10:00 в Доброславе, похороны — в 11.00 в с.Благодатное.

Как сообщала Одесса News, 9 сентября военнослужащий одесской 126-й отдельной бригады территориальной обороны Евгений Бурый погиб на российско-украинской войне.

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