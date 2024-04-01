В Теплодаре на пожаре найдено тело погибшего мужчины

31 марта в 14:57 поступило сообщение о пожаре в городе Теплодар Одесского района.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили, что горит холодильник и домашнее имущество в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома.

Отмечается, что в 15:28 пожар был локализован и в 15:40 ликвидирован на площади 10 м2.

«В ходе пожара эвакуированы 8 человек. В квартире обнаружен погибший мужчина, 1951 года рождения. Вероятная причина пожара – короткое замыкание двигателя холодильника», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимали участие 11 спасателей с тремя спецавтомашинами.

Одесса News информировала, что 29 марта во время тушения пожара в доме на ул. Канатной в Одессе погиб спасатель.

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