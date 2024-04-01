Два одессита и днепрянин арестованы за мошенничество на OLX

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трём гражданам Украины по факту мошенничества путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

По данным Одесской облпрокуратуры, подозреваемые — два жителя Одессы и один из Днепра — разработали мошенническую схему для завладения средствами людей под предлогом покупок на онлайн-площадке объявлений «OLX» путём создания фишинговой ссылки при оформлении доставки.

«Как только покупатель заинтересовался товаром, мошенники предлагали ему безопасный способ покупки и сбрасывали ссылку, внешний вид которой полностью копирует дизайн сайта «OLX доставки». При переходе по этой ссылке и заполнении необходимых полей с указанием реквизитов своих платёжных карт, злоумышленники получали данные, вводимые в приложение Google Pay, и, создавая виртуальные счета потерпевших, снимали деньги», — описывает прокуратура детали мошеннической схемы.

В настоящее время правоохранители уже установили четырёх граждан, которым нанесён ущерб более чем на 100 тыс гривен. Устанавливаются и другие пострадавшие лица, количество которых предварительно составляет около 50.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года задержаны директоры двух подрядных компаний в Одесской области, которые завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, повреждённой из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

Фото: Одесская облпрокуратура

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