Боксёр из Одесской области Максим Молодан стал призёром международного турнира в Литве

Уроженец села Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области Максим Молодан стал серебряным призёром 28-го международного турнира Альгирдаса Шоцикаса по боксу, состоявшегося в Каунасе (Литва).

Об этом сообщает сайт Отделения НОК в Одесской области.

Отмечается, что в финале соревнований в категории «до 71 кг» 23-летний Максим Молодан (тренер – Игорь Юрескул) достаточно спорным, по мнению специалистов, раздельным решением судей уступил казахстанскому боксёру Фаруху Тохтассунову.

В четвертьфинале Максим, являющийся претендентом на участие в Олимпийских играх-2024, взял верх над чемпионом Европы-2022 англичанином Акбаром Харрисом, а в полуфинале, также единогласным решением судей (5:0) обыграл ирландца Мэтью Маккоула.

Комментируя выступление своего подопечного, Игорь Юрескул сказал: «Максим выиграл финальное сражение однозначно. В этом нет никаких сомнений. В целом я доволен качеством бокса, который показал Максим Молодан в этом турнире, обыграв чемпиона Европы и крепкого ирландца.

Сам Максим разочарован решением судей.

В планах одесского боксёра тренировочный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспе, а затем сбор в Таиланде.

Одесса News информировала, что ведущий одесский саблист Андрея Ягодка по итогам первого этапа олимпийской квалификации завоевал право выступить в континентальном отборе на Игры-2024. Это стало известно после этапа Кубка мира в Будапеште, состоявшегося в марте.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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