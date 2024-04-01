Боксёр из Одесской области Максим Молодан стал призёром международного турнира в Литве

Уроженец села Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области Максим Молодан стал серебряным призёром 28-го международного турнира Альгирдаса Шоцикаса по боксу, состоявшегося в Каунасе (Литва).
Об этом сообщает сайт Отделения НОК в Одесской области.
Отмечается, что в финале соревнований в категории «до 71 кг» 23-летний Максим Молодан (тренер – Игорь Юрескул) достаточно спорным, по мнению специалистов, раздельным решением судей уступил казахстанскому боксёру Фаруху Тохтассунову.
В четвертьфинале Максим, являющийся претендентом на участие в Олимпийских играх-2024, взял верх над чемпионом Европы-2022 англичанином Акбаром Харрисом, а в полуфинале, также единогласным решением судей (5:0) обыграл ирландца Мэтью Маккоула.
Комментируя выступление своего подопечного, Игорь Юрескул сказал: «Максим выиграл финальное сражение однозначно. В этом нет никаких сомнений. В целом я доволен качеством бокса, который показал Максим Молодан в этом турнире, обыграв чемпиона Европы и крепкого ирландца.
Сам Максим разочарован решением судей.
В планах одесского боксёра тренировочный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспе, а затем сбор в Таиланде.
Одесса News информировала, что ведущий одесский саблист Андрея Ягодка по итогам первого этапа олимпийской квалификации завоевал право выступить в континентальном отборе на Игры-2024. Это стало известно после этапа Кубка мира в Будапеште, состоявшегося в марте.
Фото: Отделение НОК в Одесской области
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy