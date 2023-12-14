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  4. Одесский тяжеловес Цотне Рогава проведёт первое сражение на американском ринге

Одесский тяжеловес Цотне Рогава проведёт первое сражение на американском ринге

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Боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава из Одессы проведёт первое сражение на американском ринге.

Об этом сообщает в Facebook Luckypunch.

Отмечается, что одессит встретится с американцем Данте Уильямсом 4 января 2024 года в Такоми, штат Вашингтон. Поединок будет рассчитан на 6 раундов.

Рогава последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, когда в рамках вечера бокса во Франции нокаутировал Демира Гуламыча.

Как сообщала Одесса News, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Рогава уступил бронзовому призёру Игр британцу Фрейзеру Кларку.

Фото: instagram.com/tsotne_rogava

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