Лукашенко: Мы попросим Нобелевскую премию для Трампа, если тот закончит войну

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, выразил надежду, что избранный президентом США Дональд Трамп выполнит своё обещание и завершит полномасштабную войну страны-агрессора РФ против Украины.

Об этом Лукашенко сказал 7 ноября во время посещения III Чемпионата по колке дров среди СМИ, видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошёлся. И прошёлся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы (!) неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения. Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего Президента, но Америка не созрела ещё избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим «бульдозером». Она сделала всё возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что демократы после поражения не призывали своих сторонников выходить на протесты или с кайлом и топором идти на органы власти. И это, по словам Президента, наука для «беглой оппозиции». «Проиграли — будем работать дальше. Это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира», — сказал политик.

При этом минский лидер заявил, что ему всё равно, кто выиграл выборы в США. «Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, мои люди. Я просто высказываю своё мнение. Мне всё равно, кто там победил, но не всё равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика — главное», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он также заметил, что на выборах в Беларуси и Дональд Трамп, и Камала Харрис при такой очумелой политике, как они проводят в США, вообще бы не набрали голосов.

«Это чисто американский вариант, он состоялся. Это их дело», — добавил Лукашенко.

Он также заявил, что если вновь избранному Президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, то ему надо будет присвоить Нобелевскую премию мира.

«Ему надо положить всё для того, чтобы не только сделать Америку великой — пусть делают её великой, но в интересах всего мира, если вы претендуете на лидерство», — подчеркнул Александр Лукашенко, напомнив, что Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал сделать всё, чтобы прекратить войны (а в мире более полусотни конфликтов), в том числе в Украине.

«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, ещё что-то. Но мы надеемся, что он своё обещание будет выполнять», — заявил белорусский лидер.

В то же время он заметил, что не всё будет зависеть от Дональда Трампа. Что касается конфликта в Украине, то тут как минимум необходимо участие двух сторон конфликта.

«Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — обратил внимание Лукашенко.

Дональд Трамп также заявлял, что готов поставить Китай на место. Однако, по мнению Лукашенко, такой человек, который может «Китай на место поставить», ещё не родился.

«Поэтому надо всё делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства, — добавил он. — Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать».

По мнению белорусского лидера, США продолжат давить на Европу, поскольку им не нужны конкуренты. «Они за счёт этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать», — сказал он.

Лукашенко не стал исключать, что в будущем ЕС объединится в хорошем смысле этого слова и начнёт работать с Беларусью и Россией. Ведь свои высочайшие технологии лидеры ЕС могли бы объединить с ресурсами, которые есть в РФ.

«Это когда-то произойдёт, увидите, — убеждён Лукашенко. — Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности — и Германия образумится. Дешёвый газ, дешёвые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое — сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать так, как надо».

«Мир жутко меняется. Так мы, исходя из сегодняшней ситуации в мире, рассуждаем — завтра будет совсем другая ситуация. Они (руководители государств — членов ЕС, — ред.), конечно, будут болеть за свои страны, за Европу. И вот тут не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы», — таково мнение Лукашенко.

Он также заметил, что поднимается Глобальный Юг, очень быстрыми темпами растёт экономика Индии.

«Может, буквально через некоторое время возникнут новые обстоятельства. Им (США, — ред.) придётся на это реагировать. Поэтому мы с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. Завтра мы будем рассуждать, исходя из изменившейся ситуации. Она меняется на глазах», — констатировал Лукашенко, который рассчитывает, что Дональд Трамп займётся вопросами мирового порядка и попытается внести вклад в решение накопившихся проблем.

«Вёе-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется. И ещё один нюанс, человеческий: когда у власти люди без опыта — это одно, когда люди не имеют детей — это катастрофа. Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания (Мелания Трамп — уроженка Югославии, — ред.), которая жёстко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, — большое дело. Он задумывается не только о своём будущем, но и о будущем детей», — подытожил Лукашенко.

Одесса News информировала, что Трамп 6 ноября, выступая перед своими сторонниками во Флориде. пообещал остановить все войны и подчеркнул, что при его каденции больше не будет никаких вооружённых конфликтов.

Фото: сайт президента Беларуси

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