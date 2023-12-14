Одесская прокуратура начала расследование очередного преступления военных России

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны — вражескому обстрелу Одесской области вечером и ночью 13-14 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, в течение 6 часов подряд с 13 на 14 декабря враг совершил массированную атаку БпЛА по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

«В результате вражеской атаки получили ранения 11 местных жителей, среди них трое детей, 12-летняя девочка и двое 8-летних мальчиков. Дети и двое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Повреждения получили более 10 домов, на придомовой территории дотла сгорели 2 авто. Также из-за атаки припортовой инфраструктуры Подунавья повреждены зернохранилища», — зафиксировали следователи.

Отмечается, что осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия вооружённой агрессии России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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