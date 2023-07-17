От смертельных ран в бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Комаров

В результате тяжёлых ранений на войне умер в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова 31-летний житель Захаровской громады Одесской области Алексей Комаров.

Об этом сообщает в Facebook Захаровская громада.

Алексей родился 1 апреля 1992 года. После учёбы во Фрунзовской школе поступил и учился в Славянском колледже Национального авиационного университета. Работал, а с 2019 года служил в ВСУ по контракту. Алексей был командиром второго десантно-штурмового отделения. Последние его бои были в населённом пункте Марьинка Донецкой области.

23 мая старший солдат Алексей Комаров умер — ранения оказались несовместимы с жизнью.

28 мая живым коридором с Государственным флагом встретили Героя и провели его в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 25 мая 2023 года перестало биться сердце защитника из Одесской области Александра Тимохина, погибшего во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Марьинка Донецкой области.

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Фото: Захаровская громада

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