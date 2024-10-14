Верховный провёл очередное заседание Ставки: фронт, военные поставки, ОПК

14 октября Верховный Главнокомандущий, Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют», — написал Глава государства.

Также «была глубокая аналитика ГУР МО и СВР (Служба внешней разведки) относительно того, кто именно помогает России вести её захватническую войну против Украины — военно, экономически, политически, открыто и скрыто — и какие шаги нужно предпринять нам, нашим партнёрам, чтобы ослабить эти преступные союзы».

Зеленский информирует о докладе Министерства обороны на заседании Ставки по вопросам контрактации на текущий и последующий периоды, в частности, с использованием партнёрской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, состоявшемся 8 октября, посвящённом обеспечению сил обороны оружием и военной техникой.

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