В Одессе запустили фонтан на Театральной площади

В центре Одессы 1 апреля был запущен фонтан на Театральной площади. Из-за нехватки электроэнергии он будет работать по графику.

Об этом сообщает Укринформ.

«Есть дефицит электроснабжения, а наши фонтаны энергозатратны. Поэтому нами утверждён график их расконсервации, а также время работы. Когда улучшится ситуация с электроснабжением, будем запускать и другие фонтаны», – сказал заместитель директора КП «Сервисный центр» Олег Яковенко.

По его словам, подготовка фонтанов к расконсервации и запуску началась работниками КП «Сервисный центр» с середины марта.

Для справки. Всего на балансе КП находится 27 фонтанов: на Греческой, Привокзальной, Театральной площадях, в Горсаду, фонтан-памятник А.С. Пушкин, «Дети и Лягушка», на Соборной площади, «Петя и Гаврик», в сквере Космонавтов, декоративный фонтан в сквере Пале-Рояль, фонтан-памятник С. Джавецкому, фонтан-памятник погибшим милиционерам, по ул. Ак. Глушко, на углу ул. Ак. Заболотного и Крымского бульвара, на прудах в дендропарке Победы, «Похищение Европы», «Ваза большая» и «Ваза малая» в ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко, Мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, «Русалочка» в парке Победы, колодец-фонтан «Источник», фонтан (водопад) с элементами благоустройства территории в районе дома № 1/3 по ул. Гоголя («Уголок старой Одессы»), Грот с бассейном в парке «Стамбульский», фонтан (водограй) по ул. Косовской, 2Д, фонтан в Греческом парке, стационарный фонтан, расположенный по ул. Новощепной ряд, 25, фонтан на территории КНП «Городская клиническая больница №11».

При расконсервации фонтанов специалисты выполняют следующие виды работ: монтаж насосного оборудования на штатные места, установку форсунок, проверку и наладку электрооборудования, а также мойку чаш фонтанов. При необходимости производят ремонт чаш.

Фото и видео:»Одесса»

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