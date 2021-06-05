В Греческом парке Одессы создают необыкновенный Сад жизни

5 июня в Греческом парке состоялось открытие первой части экспозиции «Сад жизни».

Об єтом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что сегодня одесский скульптор Михаил Рева представил трио скульптур «Эдем»: «Рождение души», «Райская яблоня» и «Яблоко жизни».

«Экспозиция находится на одной террасе с уже полюбившимся одесситам и гостям города фонтаном «Начало начал». По замыслу автора, таким образом появится единый туристический маршрут «13 притч» — по количеству скульптур, которые планируется «высадить» в «Саде жизни»», — говорится в сообщении.

Открывая экспозицию, мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил всех причастных к благоустройству и озеленению парка. Только за месяц здесь дополнительно высажено более 500 декоративных растений.

«Сегодня Греческий парк становится одним из любимых мест отдыхающих. Это полностью меценатский проект — подарок городу от семьи Почётного гражданина города Одессы Пантелеймона Васильевича Бумбураса. «Сад жизни» — это тоже подарок городу Михаила Ревы и одесских семей. Культурная Одесса во все времена строилась за средства благотворителей. И я рад, что эта традиция поддерживается и сегодня. Это благородный, добрый, чисто одесский проект!» — отметил Геннадий Труханов.

Как отметил Михаил Рева, сегодня он работает над следующими двумя скульптурами «Сада жизни».Также в планах знаменитого скульптора — разработка и создание сувенирной продукции, средства от продажи которой будут идти на содержание Греческого парка.

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