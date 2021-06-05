Труханов: «За время карантина мы соскучились за яркими мероприятиями»

5 июня в Летнем театре Городского сада состоялся праздничный концерт, подготовленный детскими и юношескими творческими коллективами города.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил ребят с праздником и вручил заслуженные награды победителям спортивных соревнований, городских и национальных конкурсов.

«Лучший подарок для каждого одессита — вот такая атмосфера праздника нашего города. Признаюсь, за время жёсткого карантина мы очень соскучились за такими яркими и масштабными мероприятиями», — сказал мэр Одессы.

Почетной грамотой Исполнительного комитета Одесского городского совета награждены спортсмены:

— хоккейные команды «Морские Волки — 2007» и «Морские Волки — 2010», победители чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона 2020/2021.

Победители конкурса имени Аркадия Креймера за лучшее проведение интерактивных экскурсий по истории и культуре города Одессы награждены денежными сертификатами.

Первое место и сертификат на 3000 гривен получила Фисалович Юлия, ученица Одесского юридического лицея за экскурсию «Валентин Катаев — след в истории Одессы».

Кроме того, денежные сертификаты от мэра Одессы получили юные эрудиты – победители этапов Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

Также были награждены победители городских конкурсов «А я просто украинка, украиночка», ученических видеопроектов «Тех воспоминаний из памяти не стереть», семейного творчества «Творческая семья — моя семья и Я».

Как сообщала Одесса News, вечером 4 июня на Потёмкинской лестнице прошёл традиционный масштабный оpen-air концерт фестиваля Odessa Classics.

Фото: «Одесса»

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