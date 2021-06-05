Потёмкинская лестница рукоплескала мастерам классической музыки

Вечером 4 июня на Потёмкинской лестнице прошёл традиционный масштабный оpen-air концерт фестиваля Odessa Classics.

Как сообщает официальный сайт города, в течение нескольких часов на сцене выступали Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко, а также народный артист Украины, президент фестиваля Алексей Ботвинов.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил масштабность и важность этого фестиваля для города.

«Одесситы, как и многие музыканты всего мира, по праву считают Одессу колыбелью классической музыки. И сегодня в городе настоящий праздник, который позволит погрузиться в этот прекрасный, красивый мир музыки, — сказал мэр Одессы перед началом концерта.

Отмечается, что в концерте также приняла участие победительница ежегодного конкурса юных пианистов имени Серафимы Могилевской — 14-летняя Лиза Почебут из Киева.

Как сообщала Одесса News, программой фестиваля классической музыки предусмотрены концерты по 11 июня и один специальный — 24 июня.

Фото: «Одесса»

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