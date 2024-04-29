Артпроект скульптора Михаила Ревы и итальянских художников представили в Одессе

Скульптура Михаила Ревы «ПРОЗРЕНИЕ» или «EPIPHANY» будет экспонироваться на Думской площади Одессы во время Пасхальных праздников. Впоследствии скульптура будет представлена во время Венецианской биеннале.

В основе совместного артпроекта художников Одессы и Италии скульптура Михаила Ревы, вдохновившая итальянских дизайнеров Антонио Батталья и Марка Андреони, основателей бренда In Barberia. Продюсером проекта стал Алекс Сино. Открытие прошло при поддержке городского головы и Одесского бизнес-клуба.

Михаил Рева – скульптор, известный за пределами Украины. Последние два года художник сосредоточенно работает над осмыслением вызовов войны. Скульптор исследует предметы, несущие в себе энергию войны, трансформируя её в новые метафорические образы.

На языке визуального искусства скульптор рассказывает о преступлениях российской армии, используя фрагменты уничтоженной техники оккупантов, оружия и осколков ракет, которые враг направляет для убийства и разрушения гражданских объектов.

Скульптурная композиция «ПРОЗРЕНИЕ» или «EPIPHANY» (сталь и медь) создана в 2024 году и представляет оправу для очков. Часть шаров изображена в виде цветов, ведь когда они разрываются в теле человека, превращаются в похожие по форме элементы. Есть и ещё один смысл, заложенный в работе: это буквы «ХВ», образуемые скульптурой. По словам автора, это не случайно, а является отсылкой в христианский «Христос Воскрес» как символ победы над смертью ради жизни и любви.

«Главное для меня – быть полезным. Поэтому я начал искать способы работать в сфере культурной дипломатии и через свои работы доносить информацию о войне в Украине миру, не давать европейцам привыкнуть к войне, сделать их союзниками украинского народа не на словах, а на деле. Для творческих людей катаклизмы – это своеобразный катарсис. Я ездил в Бучу сразу после её освобождения, смотрел и думал, как найти образный язык, чтобы рассказать об увиденном. Уже когда возвращался домой, узнал о ракетном ударе по Каролино-Бугазу, когда российская ракета упала примерно в 100 метрах от нашей дачи, которую мы всегда называли «территорией любви». С соседями мы собрали осколки ракеты и даже в этих обломках чувствовалась безграничная энергия смерти, которую аккумулировал человек, чтобы унести жизнь», — рассказал Михаил Рева.

Фото: «Одесса»

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