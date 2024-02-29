Во Франции проходят выставки одесского скульптора Михаила Ревы

Во Франции проходят выставки известного одесского скульптора Михаила Ревы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что выставки работ Михаила Ревы пройдут до 21 марта в муниципалитетах столицы Франции Парижа.

В частности, в Ратуше в центре французской столицы Mairie de Paris Centre экспонируется русский сувенир From Russia with lovе — созданная из тысяч гильз матрёшка, катящаяся по украинской земле.

«Внутри матрёшки ненависть, алчность, насилие и хаос русской души. Они это называют любовью», – отмечает автор.

А в Ратуше 15-го округа Парижа Mairie du 15ème arrondissement представлены 11 скульптур Михаила Ревы на тему «Исследование зла». Для создания экспозиции автор использовал обломки ракет и беспилотников, помятых гильз, куски извитой шрапнели, свидетельствующие о войне.

«Искусство – это форма протеста, которая не оставляет крови», — так считает Михаил Рева, через творчество пытающийся донести мировому сообществу, что сегодня в Украине решается судьба мира.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 ода Михаил Рева вместе с основателями итальянского бренда очков «Il Barberia» начал работу над артпроектом Epiphany, который создают из использованных пуль.

Фото: Михаил Рева/Facebook

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