Одесский скульптор и итальянские дизайнеры создали артобъект из пуль

Одесский скульптор Михаил Рева вместе с основателями итальянского бренда очков «Il Barberia» начал работу над артпроектом Epiphany, который создают из использованных пуль.

Об этом в Facebook сообщил скульптор Михаил Рева.

«Проект «Epiphany» — художественная коллаборация украинского скульптора Михаила Ревы и итальянских дизайнеров Анотонио Батталии и Марк Андреони, которые основали бренд «Il Barberia»», — говорится в сообщении. Для проекта «Epiphany» Михаил Рева использует пули, в частности, взорвавшиеся.

За основу работ скульптор взял оригинальный эскиз очков Il Barberia и украсил оправу металлическими цветами из меди пули. Скульптура символизирует победу жизни над смертью.

Также в форме классической оправы для очков можно увидеть буквы ХВ, которые символизируют Пасху и означают Христос Воскрес.

«Творцы ждут поддержки проекта от известных международных артистов, музыкантов и лауреатов премии Грэмми. «Il Barberia» выпустит небольшой ограниченный выпуск очков «Epiphany» для коллекционеров и широкой публики. Часть средств от продажи очков будет передана Одессе», — добавил Рева.

Для справки. Михаил Рева – заслуженный художник Украины, скульптор, художник архитектурно-декоративной пластики, основатель фонда RevaFoundation, соучредитель благотворительного фонда «Будущее». Первой работой художника в Одессе стал барельеф «Четыре стороны Мира» к монументальной скульптуре Эрнста Неизвестного «Золотое дитя», украшающей пространство у Морвокзала.

Вторым, и одним из самых известных творений, стал «Ангел милосердия», украсивший детский реабилитационный центр. Именно из-за этой скульптуры здание стали называть «Дом с ангелом».

Также Рева является автором скульптуры «Источник» возле Воронцовского дворца, «Дом солнца» на пляже Ланжерон, «Начало начал» в Греческом парке, Интерактивный музей истории Одессы в Преображенском парке.

Фото: Михаил Рева/Facebook

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