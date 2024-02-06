В одесском ТЮЗе покажут спектакль ко Дню святого Валентина

11 февраля, накануне Дня святого Валентина, в Театре юного зрителя им. Олеши покажут спектакль «Кукла Реггеди Энн».

История о девочке Марселле и её тряпичной кукле по имени Реггеди Энн. Маленькая Марселла заболела и никто не смог её вылечить. Кукла Реггеди Энн и другие игрушки Марселлы не могут с этим смириться. Они отправляются в рискованное и увлекательное путешествие на поиск такого врача, который сможет помочь девочке поправиться. На пути к врачу с Марселлой и её игрушечными друзьями происходит много приключений. И оказывается, что спасти Марселлу может только горячее и любящее сердце.

Магическая пластика, изящные траектории движений Реггеди на протяжении всего действа ведут зрителя за собой, указывают путь, проходящий пределом жизни над бездной смерти, сквозь страсти, пороки и проблемы, от отчаяния и одиночества к Любви.

«Реггеди Энн» – спектакль Любви для детей и взрослых, для любящих.

Возраст: 12+

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Жанр: лирическая клоунада в 2-х действиях.

Стоимость билетов 200 гривен. Их можно заказать здесь.

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