SkyUp открыла для одесситов новый рейс в Италию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала продажу билетов на новый маршрута в Италию из Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«14 января 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию», — говорится в сообщении.

В частности, из Одессы теперь можно попасть в Ламецию-Терме.

Рейсы SkyUp Airlines будет осуществлять из Одессы каждую среду с 3 июня по 30 сентября 1920 года. Стоимость билетов от 2076 гривен.

Сейчас из Одессы осуществляются рейсы в столицу Италии — Рим.

Кстати. SkyUp Airlines — украинский авиаперевозчик, выполняющий чартерные и регулярные перевозки по лоукост-модели. Создан в июне 2017 года. Первый полёт совершил 21 мая 2018 года. 30 мая 2018 года Госавиаслужба Украины удовлетворила просьбу SkyUp Airlines на право реализации полётов по 55 направлениям. Парк авиакомпании состоит из шести среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (189 мест); двух среднемагистральных Boeing 737-700 NG (149 мест); двух среднемагистральных самолётов Boeing 737-900 ER (215 мест).