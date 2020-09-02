В Преображенском парке открыли музей-стену с именами выдающихся одесситов

2 сентября, в День рождения Одессы, в Преображенском парке состоялось открытие Мемориального музея-стены с именами выдающихся одесситов.

Парк Преображенский – это территория Первого (Старого) христианского кладбища Одессы. Здесь были захоронены самые первые одесситы, строители города и порта, отцы-основатели.

«Мемориальный музей-стена с именами известных людей, похороненных здесь как символ и дань благодарной памяти о наших выдающихся предшественниках. И сегодня меня переполняет гордость! Я рад, что наконец-то восстановлена справедливость по отношению к нашим предкам, которые создавали Одессу и творили историю нашего города», — сказал на открытии музея-стены мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт города, мемориальная стена с именами одесситов – это только первый из запланированных объектов. Позже здесь планируется открытие интерактивного Музея истории Одессы.

Преображенский парк начали благоустраивать в 2014 году по инициативе Одесского городского головы Геннадия Труханова. Вокруг парка установлена ажурная ограда с колоннами-основаниями, обустроены входные группы с ул. Преображенской и ул. Мечникова в виде величественных арок в мавританском стиле. Также благоустроены аллеи, система полива, проведены работы по освещению территории и установке скамеек.

Кстати. Первые захоронения на Старом христианском кладбище датируются концом XVIII века, они были сделаны в первые годы существования города или до официального основания Одессы. С самого начала кладбище было разделено на участки по вероисповеданию, так как национальный и конфессиональный состав населения юной Одессы очень отличался. Хоронили на кладбище представителей всех сословий. Помимо рядовых горожан, здесь нашли последнее пристанище градоначальники и талантливые администраторы, герои войн и дипломаты, промышленники и купцы, архитекторы и художники, учёные, литераторы и меценаты — те, кто основал Одессу, способствовал её становлению в ряду крупнейших и красивейших городов мира, кто прославил её в веках.

Среди них — муниципальные и общественные деятели:

— Андрей Железцов — первый Одесский городской голова;

— Дмитрий Инглези – корсар и хлеботорговец, городской голова 1818-1821 гг., участник ликвидации чумы (1829, 1837 гг.);

— Степан Телесницкий и Егор Калантаев — первые начальники порта;

— Феликс де Рибас (1769-1845) — младший брат основателя Одессы адмирала де Рибаса, подаривший Одессе Городской сад;

— Франческо Боффо (1780-1867) — выдающийся одесский архитектор, оставивший обширное наследие: Сабанеев мост, Потёмкинскую лестницу, расположенные перед ней полуциркульные здания, дворец Воронцова, здание Старой биржи (ныне мэрии).

На Старом христианском кладбище также были похоронены: первые благотворители Жан-Франсуа Рено, знаменитые генералы Иван Сабанеев и Фёдор Радецкий, князь Иван Жевахов, мать и отец Григория Маразли — Зоя и Григорий Маразли, Яков Новиков, Семён Яхненко, Александр Строганов, внук последнего гетмана Украины Пётр Разумовский, археолог и историк Аполлон Скальковский, брат поэта Александра Пушкина — Лев Пушкин, архитекторы Франческо Моранди, Викентий Прохаска, бальнеолог Эраст Андриевский, актриса Вера Холодная, отец и мать авиатора Сергея Уточкина, предприниматель и «отец» одесского пива Вильгельм Санценбахер, жена градоначальника Александра Ланжерона — Елизавета, тайный советник Павел Марини, городской голова 1812-1815 годов Семён Андросов, археолог, один из первых исследователей древностей побережья Чёрного моря, основатель Одесского и Керченского музеев древностей Иван Бларамберг, кондитер Артур Фанкони, композитор Пётр Сокальский и многие другие.

Здесь также были захоронены семейства: Руссовых, Маврокордато, Толстых, Анатра, Родоканаки, Ралли, Потоцких и многих других.

В 1820 году напротив входа со стороны нынешней улицы Мечникова был выстроен Храм Всех Святых (закрыт в 1934 году, затем разобран). В 1832 году на территории кладбища за счёт пожертвований горожан был открыт Дом призрения — приют для бедных, бездомных и стариков. В середине XIX века территория кладбища постепенно превратилась в своеобразный благоустроенный зелёный парк, служивший местом прогулок горожан. Аллеи кладбища были вымощены щебнем и крупным песком, росли 500 деревьев, саженцы которых пожертвовал Карл Десмет, возглавлявший Одесский ботанический сад.

Привлекали внимание великолепные памятники и семейные склепы графов Толстых и Потоцких, Анатра и Маврокордато. Впечатлял громадный памятник генералу Ф. Радецкому работы известного скульптора В. Шервуда — на пятиметровой скале из красного гранита, символизирующей гору Св. Николая на Шипке, были установлены крест и бронзовая статуя генерала.

Во второй половине 1880-х годов захоронения на кладбище прекратились из-за отсутствия места, хотя известных людей (по специальному разрешению) и их ближайших родственников хоронили вплоть до уничтожения кладбища.

После революции 1917 года и событий гражданской войны 1918-1922 годов, разрухи, массовой эмиграции кладбище с каждым годом всё больше и больше приходило в упадок, так как уход за ним практически не осуществлялся. Могилы становились заброшенными, каменные надгробия разрушались, на территории орудовали вандалы и мародёры. В 1931 году вышло официальное постановление об уничтожении кладбища и организации на его месте парка Ильичёвского района.

В 1998 году территория парка была включена в список исторических памятников Одессы. В 1995 году парк был переименован в Преображенский.

Как сообщала Одесса News, 31 августа 2020 года на II Христианском кладбище в Одессе состоялось торжественное открытие мемориальной доски Морису Бенимовичу, автору популярной одесской песни «Мясоедовская, улица моя».

Фото: «Одесса»