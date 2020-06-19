Каким будет музей истории Одессы

18 июня в одесской мэрии состоялась презентация концепции Музея истории Одессы, который планируют создать в парке «Преображенский».

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что реконструкция парка культуры и отдыха «Преображенский» ведётся с 2014 года до сих пор.

«Когда-то давно это была территория I Христианского кладбища. Здесь были захоронены одесситы, отцы-основатели города, и для того, чтобы увековечить их память, планируется создать мемориальный комплекс – стену, а на месте бывшего кафе «Холодок» открыть интерактивный музей», — говорится в сообщении.

Одесситам сообщили на презентации, что работа по сбору информации с историками и краеведами ещё ведётся. На данный момент согласована установка мемориальной стены с именами выдающихся одесситов, которая должна быть открыта уже в этом году.

«Сегодня презентована концепция Музея истории Одессы в парке «Преображенский» для того, чтобы одесситы её могли обсудить и высказать свои пожелания. В течение месяца-полутора мы будем изучать эту информацию. Когда будут собраны все материалы, их обсудят и изучат специалисты, только после этого будет принято решение о создании концептуального мемориала или музея. У нас уже есть специальная интерактивная панель, куда мы будем вносить всю информацию о людях, захороненных на этом кладбище. Сегодня мы делаем первый шаг, планируем в этом году установить арт-объект – стену с именами выдающихся одесситов в парке «Преображенский». Впоследствии стена будет дополняться новыми именами», — рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.



Под строительство музея уже снесено кафе, вывозится мусор, расчищается территория.

В презентации наглядно показано, как может выглядеть Музей – это арочный комплекс. По словам архитектора Натальи Головченко, арки наиболее часто используемый элемент архитектуры, как в прошлом, так и сейчас, в этом есть связь между прошлым и будущим.

«Мы предлагаем на территории парка транслировать историю и культуру Одессы в виде нескольких просты форм. Пространство небольшое, поэтому мы решили разделить его на два объёма. Это дворик музея, выполненный в виде ряда арок с традиционным одесским колодцем. С левой стороны – современный бокс – здание музея. Внутреннее пространство музея ограждено от дворика огромной стеклянной витриной. В ночное время арки будут подсвечены», — рассказала архитектор.

Внутри музея планируется создать интерактивное пространство. Здесь, например, не будет стандартного расположения мебели. Пространство можно будет менять в зависимости от темы экспозиции или проводимых мероприятий.

Кстати. Свои предложения можно направлять на почту департамента культуры и туризма: director.dct@omr.gov.ua

Как сообщала Одесса News, в июне Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание по вопросу дальнейшего комплексного благоустройства Преображенского парка.

Фото: «Одесса»