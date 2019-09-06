Одесский морпорт планирует создать один из лучших музеев флота в Европе

Перед администрацией Одесского порта стоит амбициозная задача не просто возродить Музей морского флота Украины, а сделать его одним из лучших в Европе.

Об этом заявил начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Игорь Ткачук на открытии выставки работ мастеров судомодельного спорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, на выставке представлены авторские модели судов, макеты из коллекции Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX- начала XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времён.

Отмечается, что над некоторыми из макетов мастера работали по несколько лет. Так, член национальной сборной по судомодельному спорту Вадим Гошко, воспроизводя копию судна по аутентичным чертежам их проектов, почти пять лет работал над копией знаменитого парусника «Святой Евстафий Плакида» — участника Чесменского морского сражения 1770 г.

«Одесса, как портовый город, в своё время сыграла центральную роль в зарождении и развитии судоходства на Черном море, — отметил во время своего выступления Ткачук. — Где, кроме музея, можно лучше познакомиться с этой историей, почувствовать дух прошлых эпох, проникнуться гордостью за славные достижения наших прадедов? Сейчас перед администрацией Одесского порта стоит амбициозная задача не просто возродить Музей морского флота Украины, а сделать его одним из лучших в Европе… Мы очень благодарны мастерам, которые отдают душу и сердце, отдают много лет своей жизни кропотливой работе по созданию настоящих шедевров — копий знаменитых парусников в уменьшенном масштабе. Эти модели — лучшие экспонаты, которые очаровывают нас, которые привлекают внимание туристов, которые доносят до людей XXI века древнюю романтику и героику флота».

Выставка работ мастеров судомодельного спорта в музее им. Ф. де-Волана продлится до 15 октября — Дня защитника Украины. За это время планируется провести ряд экскурсионных мероприятий для курсантов Института Военно-Морских Сил ВС Украины и других морских учебных заведений Одессы. С экспозицией также могут ознакомиться на бесплатной основе все желающие.

Фото: Пресс-служба администрации Одесского морского порта