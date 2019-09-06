Боевика «ДНР» отпустили из СИЗО для обмена на моряков

Боевик «ДНР» Владимир Цёмах, которого подозревают в причастности к сбитию малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, вернётся на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации.

Об этом сообщает Громадское.

5 сентября Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему «командиру ПВО» города Снежное, свидетелю по делу МН17 Цёмаху с содержания под стражей на личное обязательство. Также суд возложил на него ряд обязательств сроком на два месяца: прибывать на вызовы к следователю, прокурору, суду; не отлучаться из населённого пункта, в котором он проживает и находится без разрешения следователя, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства и работы.

Бывшего «командира ПВО» города Снежное Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории «ДНР». 28 июня его доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение об его аресте на два месяца. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В интервью одному из сепаратистских СМИ Цёмах откровенно рассказывал о катастрофе малайзийского Boeing-777 и даже утверждал, что ракета была выпущена из ПЗРК «Бук».

В в некоторых СМИ появилась информация о том, что долгожданный обмен заключёнными между Россией и Украиной не осуществляется из-за требования Москвы отдать им Цёмаха.

«Не исключено, что он сбежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цёмаха, ведь установлены не все соучастники», — отметил прокурор.

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019



На вопрос, может ли Украина выдать России Цёмаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: «Вопрос обмена политический, не в моей компетенции».

В международной Совместной следственной группе (JIT), занимающейся делом MH17, заявили, что Цёмах является «интересным для следствия человеком» и сожалеют, что им не удастся его допросить.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, поскольку хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу крушения малайзийского «Боинга» рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.

40 депутатов Европейского парламента обратились к Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Цёмаха.

Представители партии «Европейская солидарность» нашли в освобождении Цёмаха давление на суд со стороны Офиса Президента и обратились к СБУ, ГПУ и ГБР с требованием возбудить уголовные дела по признакам преступлений с квалификацией в соответствии со статьёй 111 (государственная измена), 386 (препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения), 396 (сокрытие преступления), 375 (вынесение судьёй заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), а также 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) по установлению лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию о возбуждении вопроса об освобождении Цёмаха.

В партии Порошенко подчеркнули, что отпустив свидетеля по делу, связанному с подтверждением на международном уровне действий страны-агрессора, суд оказал помощь Российской Федерации в защите позиции их невмешательства в события на Донбассе.

Как сообщала Одесса News со ссылкой на нового Генпрокурора Украины Руслана Рябошапку, 30 августа должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией. В свете всего вышесказанного становится понятно, почему обмен не состоялся.