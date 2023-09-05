В Украине с 1 октября перестанут принимать купюры образцов до 2003 года

С 1 октября в Украине перестанут принимать банкноты гривны старых образцов до 2003 года.

Об этом сообщил Нацбанк Украины в Facebook.

Речь идёт также и о разменных монетах номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, и банкнотах номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Обменять их можно до 30 сентября 2023 включительно. После этого их уже не будут обменивать.

Для обмена следует обратиться в Национальный банк Украины в Одессе: ул. Ришельевская, 8, а также в уполномоченные банки: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ».

Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

В Нацбанке отмечают, что обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех оборотов, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания дополнительной платы.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года Национальный банк Украины представил новые памятные монеты “Смелость быть. UA”, посвящённые храбрости украинской нации.

Фото: НБУ

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