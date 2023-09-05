Одесский оперный приглашает на спектакли «Бархатного сезона»

9-10 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли в рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

9 сентября — «Дон Кихот», Людвиг Минкус, балет в 2 действиях по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Приходите к 18:00. Стоимость билетов от 100 до 650 гривен.

10 сентября — «Богема», Джакомо Пуччини, опера в 4 действиях, исполняется с одним антрактом, Либретто Луиджи Илика и Джузеппе Джакозы, по книге Мюрже «Сцены богемной жизни». Начало в 18:00. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен.

Билеты можно купить здесь.

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