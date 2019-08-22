Может быть иначе: известный пианист покажет одесситам новую классику

23 августа в 20:00 в Летнем театре “Морвокзал” пианист Ярослав Олейник представит «Grand Rock Piano Show» — масштабное шоу в рок-жанре с главным инструментом – роялем.

Основную программу составляют мировые хиты, саундтреки к кинофильмам, авторские композиции, а также классическая музыка в рок-обработке: “Зритель, который приходит в Филармонию, может быть неподготовленным воспринимать классическую музыку на протяжении полутора-двух часов. «Grand Rock Piano Show» позволяет услышать Бетховена или Баха в рок-обработке, и воспринимать сложные классические композиции в таком виде слушателю гораздо комфортнее”, — подчёркивает Ярослав Олейник.

Ярослав — пианист-виртуоз, композитор, импровизатор, новатор музыки в стиле симфонического рока. В шоу «Дивовижні люди» 24-летний Ярослав поразил украинцев своими умениями. Артист обладает звуковысотным слухом и способен переводить цифры в ноты, а ноты – в цифры. Импровизации пианиста покорили 12 стран Европы, кроме того, Ярослав — лауреат фортепианных конкурсов Украины, Чехии, Германии, Италии, Испании и Франции.

Парень занимается музыкой с детства и говорит, что родители всегда поддерживали и помогали развивать его способности. Однако отец музыканта трагически погиб, защищая Ярослава. Сергей Олейник был участником АТО и получил смертельные ножевые ранения при защите сына возле метро «Золотые Ворота» в Киеве. Это произошло 22 июня 2017 года.

Билеты можно купить здесь.