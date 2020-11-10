Краевед и гид Алёна Калетинская приглашает пройтись с ней по Французскому бульвару

«Фонтан черёмухой покрылся, бульвар Французский был в цвету…» — поётся в одной из любимых песен об Одессе.

И оглядываясь на современную улицу, мы не совсем понимаем, о каком цвете идёт речь. Ведь улица сегодня изменилась кардинально.

На экскурсии, которую проведёт Алёна Калетинская, предлагается прогуляться из настоящего в прошлое и вспомнить, как здесь было раньше!

На экскурсии вам напомнят, как жители бульвара в начале 20 века переживали его перестройку, и что здесь осталось из 19 века, про первый ботанический сад Одессы, узнаете, откуда начинался театр музыкальной комедии и что было до него, увидите настоящие остатки имперской роскоши.

Здесь историями пестреет каждый уголочек. И поверьте, многие из историй, здесь происходивших, вас очень удивят!

Приходите 15 ноября, в воскресенье, в 12:00 на угол Французского и Итальянского бульваров, к парковке Музкомедии.

Цена билета: от 250 гривен. Их можно купить здесь.