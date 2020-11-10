Теннис: Ястремская проиграла на турнире в Австрии

Одесская теннисистка, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце (Австрия).

Об этом сообщает XSPORT.

«В первом круге хардового турнира WTA International в австрийском Линце 29-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская проиграла 110-й Грет Миннен из Бельгии со счетом 4:6, 3:6», — говорится в сообщении.

Матч продлился 78 минут, за которые каждая из девушек трижды подавала навылет. Ястремская также реализовала три из семи брейк-поинтов, тогда как соперница использовала шесть из десяти.

Отмечается, что Ястремская очень неаккуратно подавала. В результате у одесситки восемь двойных ошибок против одной у соперницы.

До старта турнира Ястремская заявляла, что намерена его выиграть, тем самым ярко закончить сезон-2020.

«Это последний турнир в этом сезоне. Поэтому я собираюсь получить удовольствие от выступления в Линце. Я хочу выиграть этот турнир. Я также постараюсь играть немного в другом стиле. Мне действительно хотелось бы улучшить свою игру. Это трудно объяснить. Когда я буду идти вперёд, то хочу пробовать разные вещи, чтобы играть лучше».

Кстати. Призовой фонд турнира в Линце, который пройдёт до 15 ноября, составляет $202,25 тыс.



Утешение от проигрыша Ястремская, видимо, будет получать в музыке:

«Я очень люблю заниматься музыкой. Я не певица, я теннисистка, но я делаю это для развлечения. Я хотела бы продолжать. У меня есть песни, которые я хочу написать. Критики не понимают, что я больше, чем просто теннисистка. Я могу отделять обычную жизнь от тенниса. Знаете, может, когда наступят праздники, напишу ещё несколько песен. Но я не уверена, что сразу выложу их. Посмотрим», — сказала одесситка.

Как сообщала Одесса News, Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA.