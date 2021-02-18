Одесская филармония предлагает посмотреть историю о запретной любви

Театр «Визави» на сцене Одесской филармонии 6 марта покажет спектакль «Одиночество в сети».

Главный польский бестселлер начала XXI века, самый известный и самый неоднозначный роман Януша Вишневского «Одиночество в Сети» — это история в письмах о запретной и такой желанной любви. Один из самых пронзительных и спорных романов века.

Это история о двух любящих людях, которых разделяют километры реального и виртуального пространства. Она живёт в Польше, он — в Германии. Однажды они случайно встретятся на просторах Сети. И начнётся долгая онлайн-переписка, которая перерастёт в их страстное влечение друг к другу. Две души обречены на тяжёлые испытания любви.

Главной проблемой является вопрос: что же пагубно для отношений — расстояние или встреча? «Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви». Но была ли это любовь?..

Спектакль о глубоком одиночестве по ту сторону компьютерного экрана. Вся жизнь героев проходит перед нами. От первой любви к измене. От измены к любви.

Приходите 6 марта к 20:00.

Билеты от 220 до 550 грн. Их можно купить в агентстве Magicbox здесь.