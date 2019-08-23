Нафтогаз предложил населению закупить газ впрок

В НАК «Нафтогаз» объявили, что бытовые потребители в сентябре смогут приобрести по «летней цене» газ для использования зимой. Купить на таких условиях можно до 25 тысяч кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год тому назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, поскольку на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, оплатив желаемые объёмы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках», — сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Этот объём является достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

В Нафтогазе отмечают, что участие в этой программе предложено всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей.

Для того, чтобы воспользоваться предложением Нафтогаза, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешёвым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.