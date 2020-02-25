«Нафтогаз» обещает снизить тарифы на газ в феврале ещё на 15%

“Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” в феврале 2020 года будет продавать газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищённых потребителей по оптовой цене 3,95 тыс. грн за тыс. кубометров (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа).

Это на 15% ниже, чем в январе, сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

«В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищённых потребителей, которым НАК поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тыс. грн за тыс. кубометров», — говорится в сообщении.

Нафтогаз указывает цену газа как товара без учёта НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

По данным компании, цена газа в феврале 2020 года будут на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

«Новая цена рассчитана Нафтогазом в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи», — отметили в Нафтогазе.

Как сообщала Одесса News, Премьер-Министр Алексей Гончарук 12 февраля на брифинге заявил, что за февраль 2020 года жители Украины получат платёжки за газ и тепло с самыми низкими за всю зиму тарифами.

По новой методике стоимость газа для нужд населения определяется согласно фактическим результатам биржевых торгов, которые проходили с 1-го по 22-е число этого месяца, ценами на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF) за период с 1-го по 22-е число и другими составляющими, утверждёнными в постановлении Кабмина №17.

Одобренный правительством подход к расчёту цены на газ для защищённых потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года.