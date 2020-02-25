В Одесской области зафиксирована очередная жертва пожара

Во время тушения пожара в Березовском районе Одесской области обнаружен погибший хозяин горевшего дома.

Об этом событии рассказывается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«24 февраля в 11:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Виноградное Березовского района. По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение получаса пожар был локализован, а в 11:35 ликвидирован на площади 10 м2.

На пожаре обнаружен погибший хозяина дома. Ему было 57 лет.

Спасатели считают предполагаемой причиной пожара — курение погибшим в постели.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 20 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, Заречное Татарбунарского района, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.