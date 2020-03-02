5 одесских пиротехников обезвредили 372 снаряда времён прошедшей войны

28 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Березовка Одесской области во время прогулки в лесу местный житель обнаружил подозрительные взрывоопасные предметы.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что работы по месту вызова начались с утра 29 февраля. Пиротехники установили, что это взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: артиллерийские снаряды калибра 152 мм — 16 единиц, артиллерийские снаряды калибра 75 мм — 299 единиц, артиллерийский снаряд калибра 105 мм — 1 единица, артиллерийские снаряды калибра 88 мм — 23 единицы, миномётные мины калибра 60 мм — 10 единиц, артиллерийские снаряды калибра 45 мм — 15 единиц, ручная граната Ф-1 — 4 единицы.

В общем пиротехники изъяли 372 взрывоопасных предмета военного времени.

«29 февраля были уничтожены в специально отведённом месте 15 единиц артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 20 единиц артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Другие 337 единиц взрывоопасных предметов уничтожены 1 марта», — говорится в сообщении.

Эти работы выполняли 5 пиротехников ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года одесские пиротехники в Саратском районе изъяли и уничтожили 102 взрывоопасных предмета поенного лихолетья.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области