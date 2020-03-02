Две одесские каменоломни планируют внести в Госреестр памятников

В рамках выполнения Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра Одессы на 2019-2021 годы проводятся работы по восстановлению двух исторических объектов — каменоломен, которые представляют собой подземные карьеры выработки известняка (искусственные пещеры).

Как сообщает официальный сайт города, помещения подземного карьера по адресу: Французский бульвар, 60-П (под Гагаринским плато, в районе пляжа «Аркадия») и прилегающая территория были очищены от большого количества мусора, разобраны завалы известняка, законсервирован на зимний период вход в карьер в связи с постоянными взломами и появлением нового мусора. Кроме того, была зацементирована площадка у входа и установлена металлическая ограда.

Работы проводились управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета совместно с общественной организацией «Общественное движение «Культурное наследие»».



Также был выполнен ремонт ливневой канализации (водоотведения) ещё одного исторического подземного карьера — искусственной пещеры по ул. Градоначальницкой, 18.

Отмечается, что для продолжения восстановления исторических объектов (благоустройства прилегающей территории, проведения ремонтных работ) и функционирования на туристическом маршруте управлением получены технические условия для проведения электросетей к этим объектам.

Сейчас проводятся доработка учётной документации и оформление данных исторических объектов «Каменоломни» для занесения их в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Как сообщала Одесса News, Одесский порт вместе с расположенным на его территории Воронцовским маяком официально стали туристическими объектами.

Фото: «Одесса»