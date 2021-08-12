На курортно-туристических маршрутах Одесской области устраивают велодорожки

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер на проведение ремонта с устройством велодорожек вдоль проезжей части на автотрассе Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь.

Об этом сообщает пресс-служба облавтодора на своей странице в Facebook.

«Объявлен тендер на ремонт дороги с учётом велодорожек. В системе публичных закупок Prozorro объявлена конкурсная закупка на работы по текущему среднему ремонту дороги Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь, км 12+272 — км 52+332 (отдельными участками)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автотрассе, согласно техническому заданию, будут устроены велодорожки с буферной зоной, что значительно улучшит придорожную инфраструктуру. Велодорожки могут стать дополнительным стимулом для развития международных соревнований по велоспорту и туризму.

Кроме того, предусмотрено устройство солнечных панелей, опор уличного освещения и новых остановок. Также будут отремонтированы два моста, которые находятся возле посёлка Граденицы. Ремонтные работы будут проводиться на двух участках общей протяжённостью 33 км. Велодорожки обустроят на правой и левой стороне автодороги.

Облавтодор начал в этом году реализацию инфраструктурного проекта развития веломаршрутов «Большой и малый велокруг Одесчины» на семи дорогах длиной 400 км в рамках выполнения ремонта автотрасс.

Веломаршруты будут проходить на семи трассах М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск; М-16 Одесса — Кучурган; М-27 Одесса — Черноморск; Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь; Т-16-47 Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжейка; Т-16-10 Приморское — Ж`лтый Яр — Татарбунары; Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши. Велодорожки появятся и на тех автотрассах, которые отремонтировали в 2020 году.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года на участке от 3-й станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина нанесли разметку с выделенной полосой для велосипедистов.

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