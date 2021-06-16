На Люстдорфской дороге в Одессе появилась велодорожка

На участке от 3-й станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина нанесли разметку с выделенной полосой для велосипедистов.
Об этом передаёт корреспондент Одесса News, побывавший в этом районе.
Планируется, что велодорожка станет частью велосипедного маршрута от Таирова до Фонтана и центра города.
Как передаёт наш фотокор, дорожные знаки, предупреждающие о дорожке велосипедистов, пока не установлены.
Как сообщала Одесса News. на бульваре Жванецкого после капремонта также появится велодорожка, которая станет составной частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.
Фото и видео: Одесса News/Александр Александров
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